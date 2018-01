Meditação nas alturas

__________________________________________

Neste domingo (22), das 9h às 10h, os 130 metros de altura do Edifício Martinelli (Av. São João, 35, Centro) serão pedestal para uma meditação coletiva. Organizada pelo movimento Awaken Love, a ação é comemorativa ao 50º aniversário do líder espiritual Sri Prem Baba, fundador do grupo. Quem quiser participar precisa levar documento (para cadastro na portaria do prédio) e garrafinha d’água. O evento é limitado a 200 participantes. Informações pelo e-mail saopaulo@awakenlove.global e também por meio da página do Facebook.