Cerca de 300 recém-nascidos do Jardim Edite, bairro da zona sul de São Paulo, vão receber, durante um ano, massagens terapêuticas Shantala. São 21 profissionais voluntários que devem se encarregar do trabalho, realizado graças a uma parceria com a Liga Solidária. Entre outros benefícios, acredita-se que a técnica melhora o sistema imunológico do bebê.