Masp com verde

_________________________________________

Entre os cerca de 700 croquis e estudos que a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) realizou antes de chegar ao projeto definitivo para a sede do Museu de Arte de São Paulo (Masp), inaugurada em 1968, está o curioso desenho da foto acima. Nele, Lina aventava a possibilidade de que o Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Trianon, avançasse sobre a Av. Paulista – de maneira a ficar integrado ao vão livre do museu.

Pelo seu projeto, nesse quarteirão da Paulista, o trânsito de veículos seria subterrâneo. De acordo com especialistas do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, guardião desse precioso acervo da arquiteta, a ideia não foi adiante pela incompatibilidade com um outro projeto previsto para a avenida: a linha verde do Metrô, cujo trecho original seria inaugurado apenas em 1991.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma curiosidade presente no desenho é o apelido com o qual ela se refere ao Parque Tenente Siqueira Campos: ‘Central Park dos pobres’, em uma alusão à área verde mais famosa de Nova York, nos Estados Unidos.