Mário de Andrade terá ‘bibliotequinha’ para crianças

Mais importante biblioteca pública de São Paulo, a Mário de Andrade lança neste domingo (17) a “bibliotequinha”, um evento mensal com programação especial para a criançada – a partir de agora, deve ocorrer sempre no terceiro domingo de cada mês.

O tema da primeira edição é William Shakespeare, na carona das comemorações pelos 450 anos do poeta e dramaturgo inglês. São adaptações e releituras da obra do bardo em versões para crianças. Confira o roteiro:

14h – Esopo em Dó Maior – Sonho de uma noite de verão ou A Tempestade, de William Shakespeare

15h – Shakespeare em Papel – Carú Lima

16h – Shakespeariencia no Cordel do Benedito, com Palhaço Benedito

Com entrada gratuita, a “bibliotequinha” ocorre no deck da Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94).