‘Rastros, Ruínas e Fantasmas’ é o tema do debate que o Itaú Cultural (Av. Paulista, 149) promove na próxima quinta (28), às 20h. Participam da mesa a jornalista e cineasta Mariana Lacerda e o gestor cultural Benjamin Seroussi, com mediação da jornalista Natália Garcia. A ideia é compreender que as ruínas presentes hoje na cidade – na foto, a Vila Itororó, no Bexiga – carregam registros do passado à espera de uma percepção, amarrando o ontem, o hoje e o amanhã.

