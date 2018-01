Mapas estilizados

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Para comemorar os 40 anos de sua fundação, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) chamou 12 artistas plásticos renomados e deu a eles a missão de fazer uma releitura de mapas e imagens aéreas de seu acervo (ilustra esta nota ‘Vista Aérea’, de Gregório Gruber). As imagens estampam um calendário 2015 e estão em exposição no Museu da Imagem e do Som até domingo (14).