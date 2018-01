Papa Francisco abriu, na última terça (8), o Ano Santo católico – de forma extraordinária, já que o evento ocorre, normalmente a cada 25 anos e o último foi no ano 2000. No mapa deste link, baseado no serviço de localização do Google, é possível visualizar onde estão os santuários e catedrais brasileiros com ‘portas santas.

Neste outro link, o site oficial do Jubileu.