Manobras do bem

Cerca de 500 estacionamentos privados da região metropolitana de São Paulo vão repassar 20% da renda obtida no dia 21 a uma entidade beneficente. Trata-se da campanha ‘Manobra da Alegria’ que, neste ano, irá ajudar crianças e adolescentes vítimas de violência, acolhidos pela Associação Beneficente Santa Fé. O projeto é organizado pelo Sindicato das Empresas de Estacionamentos e Garagens do Estado de São Paulo (Sindepark) e está em sua 14ª edição. Na data, todos os estabelecimentos participantes devem estar identificados com cartazes – e os profissionais, com camisetas.