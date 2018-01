Mais uma praça dos ciclistas

__________________________________________

Batizado de Praça Velorama (R. Groenlândia, 848, Jd. Europa), um novo espaço multicultural foi aberto ao público no último sábado. A caminho do Parque Ibirapuera – e tendo um ciclista entre os proprietários –, o empreendimento quer funcionar como um pit stop para os adeptos das bikes. Além de espaço para arte, música, moda e gastronomia (com direito a bar e a esporádicas feirinhas de orgânicos), a Velorama também oferece ao público o primeiro serviço de locação de bicicletas elétricas da cidade.