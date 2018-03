Mais um livro grátis na cidade

LITERATURA



O quarto livro do projeto De Mão em Mão – que distribui obras gratuitas em quatro terminais de ônibus da cidade – já está na praça. Trata-se de Histórias de Horror, coletânea de contos de autores como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle e Joseph Conrad. Lançados a partir de dezembro do ano passado, o projeto tem ainda os títulos Missa do Galo, de Machado de Assis, Contos Paulistanos, de Antônio de Alcântara Machado, e A Nova Califórnia e Outros Contos, de Lima Barreto.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de setembro de 2012

Tem Twitter? Siga o blog