Mais árvores

Projeto de escola de São Bernardo do Campo, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, terminou com a doação de 80 mudas de goiabeiras para programa de reflorestamento do município. De acordo com informações da prefeitura, as mudas serão plantadas em praças e parques públicos de São Bernardo. A ação foi organizada por alunos do Colégio Termomecanica, uma escola gratuita mantida pela Fundação Salvador Arena.

O projeto encerrou dois anos de trabalho de conscientização ecológica dentro das salas de aula. Para a diretora pedagógica da escola, Cristina Favaron Tugas, “esta é a melhor maneira de formar cidadãos comprometidos com as questões relacionadas ao meio ambiente”.