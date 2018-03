Made in SP

OLHA SÓ…

FOTO: GUSTAVO MAGNUSSON/ ESTADÃO

É cerveja para boêmio nenhum botar defeito. Em sua 11ª edição, a Brasil Brau – Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja é um bom retrato do aumento dos cervejeiros no País: o número de expositores cresceu 50% em relação a 2011. E os paulistas são a maioria. Entre as 150 empresas, 70 vêm de cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba, Araras e Socorro. O evento vai de 3ª (25) a 5ª(27). Além da feira, há o ‘Degusta Beer’, com sessões de degustação. É preciso pagar por dose, além do ingresso: R$ 40 (um dia), R$ 70 (dois dias) ou R$ 90 (os três dias).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Transamérica Expo Center. Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, 5643-3000.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 21 de junho de 2013

Tem Twitter? Siga o blog