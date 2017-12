Made in SP

OLHA SÓ…



Somente cervejas artesanais paulistas. Eis a premissa do festival cervejeiro que está marcado para este sábado (26), das 11h às 22h, no Butantan Food Park (R. Agostinho Cantu, 47, Butantã). No cardápio, 20 rótulos de 17 cervejarias diferentes – cinco paulistanas e 12 do interior. Junto à programação cervejeira, o local mantém a mesma estrutura convencional, ou seja, barraquinhas e food trucks com sanduíches, massas frescas, doces e outros produtos artesanais.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de julho de 2014

