Made in SP

OLHA SÓ…



FOTO: EDISON VEIGA/ ESTADÃO

Cariocas enchem a boca para falar, com orgulho, dos ‘bissshcoitos’ Globo. Turistas do mundo todo salivam antes de experimentar o sequinho quitute. O que poucos sabem, entretanto, é que essa delícia simples que se tornou símbolo da Cidade Maravilhosa, acredite, foi criada no bairro paulistano do Ipiranga. Foi ali, na padaria de um primo, que os irmãos Milton, Jaime e João Ponce aprenderam a fazer biscoitos de polvilho, em 1953, vendendo-os pelas ruas. No ano seguinte, aproveitaram um evento no Rio para levar o produto para lá. O sucesso foi tanto que eles decidiram se mudar para a cidade em 1955 – o nome Globo era o da padaria que os contratou, em Botafogo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de janeiro de 2014