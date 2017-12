Made in England

OK, há registros de que o futebol (ou variações dele) já era praticado por aqui antes, graças a religiosos jesuítas do Colégio São Luís. Mas a história oficial diz que foi o paulistano Charles Miller (1874-1953) o responsável por trazer o esporte para o País.

Em 1894, depois de passar dez anos na Inglaterra, ele trouxe, na bagagem, duas bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. Ele foi um dos criadores do time do São Paulo Athletic Club (SPAC) e ajudou a montar a Liga Paulista de Futebol.

Essa ligação com a Inglaterra é o episódio de hoje da série Paulistices na Copa.