Luzes e câmeras

“O assunto principal é a luz. Todo o conteúdo é sobre a luz e suas interpretações”, resume o fotógrafo paulistano Angelo Pastorello. Ele decidiu abrir seu estúdio de trabalho para workshops, em que diletantes da fotografia podem acompanhar um trabalho de verdade. Há dois formatos, ambos de 15h de duração: em um, as aulas acontecem em cinco noites; no outro, em um intenso fim de semana. As práticas contam com modelo vivo. Custa R$ 1,9 mil. Informações pelo 99890-4333

