Lugar de carro…

Sinal dos tempos em que os carros estão ficando fora de moda ou uma simples questão de aproveitar ao máximo cada espaço existente? O fato é que cada vez mais estacionamentos de São Paulo viram palco para eventos temporários.

É o caso do Museu da Imagem e do Som (MIS). A partir da próxima sexta-feira, 26/8, seu estacionamento recebe o Samsung Conecta, com atrações musicais. No primeiro dia do evento, às 20h, apresenta-se ali a cantora Karina Buhr. Também integram a programação Miranda Kassin (17/9); Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, com uma homenagem a Freddie Mercury (1º/10); e Edgard Scandurra (7/10).

A ideia também está presente em vários shoppings. Parte do estacionamento do Eldorado vem sendo utilizado por uma feira de adoção de cachorros. Já no Villa Lobos o espaço é parcialmente ocupado, aos domingos, por feira de produtos orgânicos. E, na Rua Augusta, um antigo estacionamento deu lugar ao Calçadão Urbanoide, que abriga vários food trucks.