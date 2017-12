Lixo vira arte

Feita com destroços de lixo, desenhos e esculturas, a obra ‘Land Art ou Onde Podemos Construir Montanhas’ está instalada desde o início da semana na Estação São Bento do Metrô (Linha Azul). Trata-se de criação do artista paulistano Daniel Caballero, que pretende discutir a “sobrevivência ambiental” no subsolo da cidade (outros trabalhos dele podem ser conferidos neste link). A obra fica na Estação São Bento até 31 de agosto.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de julho de 2014

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog