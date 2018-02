Livros para jovens

FOTO: EVELSON DE FREITAS/ ESTADÃO

Com um método diferente, que pede a participação do público desde a concepção do espaço, o Instituto Brasil Leitor (IBL) começa neste ano a instalar suas “bibliotecas jovem” – dirigida a um público de 6 a 17 anos de idade. Ainda neste semestre, devem ser inauguradas as duas primeira unidades, em uma escola pública de Votuporanga, no interior do Estado, e na Fundação Casa da Vila Guilherme, na capital paulista.

“Esse formato foi desenvolvido com muita pesquisa, nos dois últimos anos”, conta a diretora do IBL, Ivani Nacked. O acervo vai ter uma pegada pop. Serão 800 livros – entre os quais, obras sobre esporte, moda, gastronomia… – ao lado de itens como jogos de tabuleiro e instrumentos musicais. Tudo para despertar a criatividade. “Queremos tirar o endeusamento do livro e entender o ambiente da biblioteca como algo mais holístico”, explica Ivani. Uma biblioteca dessas custa cerca de R$ 220 mil. A de Votuporanga foi adquirida pela Prefeitura. A da Fundação Casa será viabilizada em parte pelo próprio IBL, em parte por patrocinadores.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de abril de 2014

