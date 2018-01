Livros livres

__________________________________________

O projeto começou no ano passado, em uma escola pública do bairro de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. De lá para cá, já foram 11 ações do ‘Adote Um Livro e Transforme-se’, sempre na periferia da cidade. A cada edição, cerca de 500 exemplares são distribuídos aos interessados. Tudo sem patrocinadores, baseado apenas em doações de livros e na ação de voluntários. Em algumas edições, escritores participam entregando e autografando suas próprias obras.

Todos os livros doados recebem uma etiqueta com a identificação do projeto. Com o exemplar em mãos, o leitor pode digitar o código indicado no site www.adoteumlivro.com.br e escrever ali o motivo pelo qual escolheu aquele livro.

A 12ª edição está marcada para o dia 22/8, em local ainda a ser confirmado. Mais informações podem ser acompanhadas pela página do Facebook.