Livros livres nos trens

Idealizado pelo desenvolvedor de softwares Fernando Tremonti, de 27 anos, o projeto Leitura no Vagão espalha livros pelos trens do Metrô. As ações, sempre com obras doadas, acontecem uma vez por mês. A próxima, em data ainda a ser divulgada, será na Estação Barra Funda. “Começamos esse trabalho em agosto. E sempre fazemos a ação com autorização do Metrô”, explica Tremonti. Ele pede que todos os que recebam um exemplar, deixem-no novamente nos vagões após a leitura “para que outras pessoas possam ter essa experiência”.

O Leitura no Vagão aceita voluntários, que podem participar doando livros, fazendo campanha de arrecadação ou mesmo colocando a mão na massa nas ações. Mais informações no site www.leituranovagao.com e no Facebook.