Livros grátis

OLHA SÓ…



Dois novos títulos do projeto De Mão em Mão já estão sendo distribuídos gratuitamente em terminais de ônibus da cidade. São eles: São Paulo em Guerra – 1924, história em quadrinhos de Eloar Guazelli, e Ninguém Morre Duas Vezes, coletânea de contos policiais de Luiz Lopes Coelho.

No ônibus. O projeto De Mão em Mão – viabilizado por uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo, a Imprensa Oficial do Estado e a Fundação Editora Unesp – foi lançado em janeiro, com a distribuição de 11 mil exemplares de Missa do Galo, de Machado de Assis. Até agora já foram lançados sete títulos pela coleção. Mais informações em www.projetodemaoemmao.com.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 7 de janeiro de 2013

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog