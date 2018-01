Livro vale-estacionamento

__________________________________________

(Com este post, estreamos uma seriezinha aqui no blog, Copia, SP!. Nela, traremos boas ideias de outros lugares – que bem que poderiam se tornar realidade na cidade de São Paulo, seja por meio de iniciativas privadas, como é o caso desta, seja por parte dos poderes públicos.)

Onde: Em Valinhos, interior de São Paulo.

Quando: De 24 de setembro a 4 de outubro.

A partir desta quinta (24), em ação temporária, quem for ao Shopping Valinhos tem a opção de pagar o estacionamento com um livro usado – em bom estado, é claro. Todo o material arrecadado ficará exposto próximo ao guichê de pagamento do estacionamento, a disposição de quem quiser levar para casa.

Os livros que sobrarem após o fim da campanha serão doados aos Patrulheiros de Valinhos, uma entidade fundada há 45 anos e que atende a cerca de 200 jovens – atualmente, a instituição conta com uma biblioteca de apenas 100 exemplares.

Fica a ideia: algum shopping de São Paulo não quer copiar?