Livro da História

O que é, afinal, patrimônio histórico? Encarando definições que enfrentam adaptações e contextos mutantes com o decorrer do tempo, o livro ‘Patrimônio: Atualizando o Debate’ foi publicado em 2006 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e esgotou-se rapidamente. Neste sábado (12), a partir das 11h, uma nova edição – revista e ampliada – será lançada. E as primeiras 200 pessoas que comparecerem à sede da instituição (Av. Angélica, 626, Santa Cecília) receberão um exemplar, de graça. (A foto acima integra o livro.)

O evento também abre a mostra ‘Arqueologia, Memória e Cidade: o patrimônio arqueológico na Região Metropolitana de São Paulo’ com exemplos recentes – por conta de escavações decorrentes de obras urbanas – de resquícios históricos remotos de São Paulo, sobretudo na região norte – onde se localiza, aliás, o Sítio Morrinhos, sede do Centro de Arqueologia de São Paulo, Com entrada grátis, a exposição fica em cartaz até 10/1/2016 (2ª a 6ª, 10h/17h, 3826-0744).