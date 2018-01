Livraria, bar e café

__________________________________________

Com inauguração oficial prevista para janeiro, o Patuscada é o mais novo empreendimento cultural de Eduardo Lacerda, que há cinco anos fundou a Editora Patuá. Localizado na Rua Luis Murat, 37 (Vila Madalena), o negócio deve se transformar em um agitado centro cultural – mistura de livraria, bar, café e espaço para palestras. Uma campanha de financiamento coletivo está em andamento (neste link), até o dia 15/1, com o objetivo de captar recursos para a reforma do local.