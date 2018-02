OLHA SÓ…

Já no clima do Natal, a Associação dos Moradores e Comerciantes da Vila Zelina (Amoviza) realiza mais uma festa típica no domingo, das 10h às 16h, na Rua Monsenhor Pio Ragazinskas, centro do bairro. Na programação, artesanato, apresentações artísticas e pratos típicos dos povos do Leste Europeu.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de dezembro de 2012

