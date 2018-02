Que tal uma camiseta com o mapa das linhas do Metrô? E uma caneca com o logotipo? Assim como acontece em algumas outras grandes cidades do mundo, São Paulo também terá suvenires do transporte público sobre trilhos. Ouça minha coluna exibida dias atrás pela rádio Estadão ESPN:

Download

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.