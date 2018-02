Lembranças subterrâneas

Faz seis meses que o Metrô ganhou sua primeira loja de produtos oficiais, na Consolação. De lá para cá, produtos licenciados pela companhia passaram a ser vendidos em outras quatro estações:Brigadeiro, República, Brás e Santana. No total, 3.089 itens foram comercializados.

Confira abaixo o ranking dos produtos preferidos pelos ‘metrolovers’ de São Paulo (como gostam de ser chamados os fãs do transporte sobre trilhos).

1º Canecas: 1.382

2º Camisetas: 842

3º Botons: 350

4º Blocos de anotação: 144

5º Chinelos: 100

6º Chaveiros: 76

7º Bonés: 30

8º White board mapa: 30

9º Necessaire: 18

10º Bolsa/Mochila: 17