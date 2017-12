Lembra dos aqualoucos?

DO FUNDO DO BAÚ



Um divertido grupo nasceu no Clube de Regatas Tietê nos anos 1950: os aqualoucos. Eles realizavam números malucos de saltos em piscina, em uma mistura de palhaçadas com saltos ornamentais que deixavam o público extasiado. Caçarolinha, filho do aqualouco Caçarola, decidiu relembrar essa história em filme. “Pra mim, entender São Paulo do passado é entender os aqualoucos, entender os aqualoucos é entender meu pai, e entender meu pai é entender a mim mesmo”, diz ele. Para sair do papel, o projeto está em busca de patrocínios. Mais informações em neste link.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de janeiro de 2014

