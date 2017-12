Lembra das bibliotecas do Metrô? Elas vão voltar

FOTO: PAULO LIEBERT/ ESTADÃO

As bibliotecas “Embarque na Leitura”, que durante quase dez anos funcionaram em estações de Metrô de São Paulo, devem voltar no segundo semestre. Desta vez, em outro transporte público. A primeira da nova série deve ser instalada no Terminal Sacomã de ônibus em agosto. “Vai ser um sucessaço”, empolga-se o idealizador do projeto William Nacked, presidente do Instituto Brasil Leitor. “Se o rei Roberto Carlos me desse o direito de sua música, eu cantaria ‘Eu voltei, agora pra ficar…”.

Não deve ser a única biblioteca em terminais de ônibus paulistanos. “Em breve, devemos ter um também em Cidade Tiradentes… O projeto é instalarmos seis bibliotecas do projeto em São Paulo até o fim de 2015”, antecipa Nacked.

Se nos metrôs paulistanos as unidades da Embarque na Leitura desapareceram por falta de patrocínio – a última a encerrar suas atividades, do Paraíso, foi fechada em dezembro passado com média mensal de 1,6 mil empréstimos (confira relação abaixo) –, no resto do País o projeto não deixou de existir. Hoje o projeto conta com bibliotecas ativas em sistema de transporte de capitais como Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife e cidades como Piracicaba (SP) e Campo Largo (PR). No total, são 11 bibliotecas do tipo, sempre atreladas ao transporte. Do metrô de Porto Alegre à balsa do Guarujá.

Além das seis paulistanas que o Instituto pretende instalar até o fim de 2015, estão no papel outras cinco espalhadas pelo Brasil. “Ou seja: vamos praticamente dobrar”, comemora o idealizador.

Pesquisa. O Instituto Brasil Leitor divulgou os resultados de uma pesquisa mostrando a importância de bibliotecas grátis. O levantamento foi feito com usuários da biblioteca da Estação Paraíso ao longo do ano passado, último ano de funcionamento da unidade. Foram ouvidos 500 usuários cadastrados. Para 23% deles, a biblioteca era a única opção de acesso a livros. Oitenta e dois por cento disseram que, após o contato com o projeto, passaram a estimular o hábito de leitura entre os familiares e amigos.

“Os números nos impressionaram muito positivamente. Eles corroboram a ideia de que fazer com que as pessoas ‘tropecem’ nos livros é fundamental para desenvolver ou reforçar o hábito da leitura”, comenta Nacked.

Para quem já tinha o hábito de ler, as bibliotecas permitiram um aumento considerável no volume de leitura. Antes do projeto, as pessoas liam em média 1,6 livros por mês. Após o cadastro na biblioteca Paraíso, o número aumentou para 2,6 livros, que representa um crescimento de 62%. Em números absolutos, o resultado representa 12 livros a mais por ano para cada leitor.

Sobre o local onde liam com mais frequência, a maior parte (54%) revelou ler dentro do transporte público (metrô, ônibus ou trem); 33% em casa; 9% no trabalho; 2% em praças e parques e o resultado mais surpreendente: apenas 2% dos usuários tem o hábito de ler em algum estabelecimento de ensino (escola, faculdade ou cursos).

A maioria dos cadastrados na biblioteca Paraíso era formada por mulheres (69%), com média de idade de 37 anos. O número de público feminino aumenta ainda mais quando analisados os frequentadores que emprestaram livros por mais de uma vez (73%), ou seja, entre aqueles que tornaram-se usuários recorrentes. Quanto à escolaridade, 39% tinham completado o Ensino Médio e 38%, concluíram o Ensino Superior. A pesquisa mostrou uma diversidade entre os frequentadores da biblioteca: empregadas domésticas, professoras, farmacêuticos, atores, bancários, enfermeiras, advogados, entre outras profissões.

O gosto literário também foi pesquisado. Constatou-se que 53,9% dos entrevistados preferiram romance, suspense e ação; 19,1% declarou preferir livros religiosos ou espíritas; 11,9% gostam de temas de autoajuda; outra parcela com a mesma porcentagem, 11,9%, diz preferir o gênero não-ficção (história, geografia, biografia etc.); e 0,9% relata outros tipos preferidos (como técnicos, poesia etc.).

POR DENTRO DE CADA BIBLIOTECA

Embarque na Leitura da estação Paraíso do Metrô

Inauguração: Setembro de 2004

Fechamento: Dezembro de 2013

Empréstimos: 253.572 livros emprestados

Sócios: 22.720 pessoas

Embarque na Leitura da estação Tatuapé do Metrô

Inauguração: Setembro de 2005

Fechamento: Outubro de 2012

Empréstimos: 150.064 livros emprestados

Sócios: 12.818 pessoas

Embarque na Leitura da estação Luz do Metrô

Inauguração: Setembro de 2006

Fechamento: Abril de 2011

Empréstimos: 92.836 livros emprestados

Sócios: 7429 pessoas

Embarque na Leitura da estação Santa Cecília do Metrô

Inauguração: Maio de 2008

Fechamento: Outubro de 2012

Empréstimos: 73.896 livros emprestados

Sócios: 6.091 pessoas

Embarque na Leitura da estação Largo 13 do Metrô

Inauguração: Dezembro de 2007

Fechamento: Agosto de 2010

Empréstimos: 37.770 livros emprestados

Sócios: 3.196 pessoas

Embarque na Leitura da estação Brás da CPTM

Inauguração: Junho 2009

Fechamento: Outubro de 2012

Empréstimos: 53.028 livros emprestados

Sócios: 4588 pessoas