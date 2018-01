A coluna Paulistices veiculada hoje pela Rádio Estadão trouxe um bate-papo com a arquiteta e urbanista Regina Monteiro, idealizadora da Lei Cidade Limpa – que acaba de completar 10 anos. A foto acima mostra os “totens com roupinha”, um novo jeito de driblar a norma, segundo aponta a urbanista. Para entender, basta clicar no player abaixo:

No último domingo, publicamos um balanço da efetividade dessa legislação. As reportagens estão aqui, aqui e aqui.