Lazer no shopping

FOTO: NILTON FUKUDA/ ESTADÃO

Voltado para pessoas com mais de 55 anos, um projeto utiliza áreas de shoppings e supermercados da cidade para atividades como aulas de ginástica, caminhada, artesanato, violão e dança. Tudo grátis. A ideia é aproveitar esses espaços nos horários em que os estabelecimentos estão fechados ao público geral. Organizada por um banco, a iniciativa existe desde 2004 – na capital paulista, há 2 mil usuários ativos. “No início, pensamos em fazer parcerias com clubes, mas depois percebemos que os shoppings eram os locais perfeitos, por já contarem com uma infraestrutura adequada”, conta o executivo Eduardo Ferreira, superintendente de Negócios Inclusivos do banco. “O mais interessante são os laços que os participantes acabam criando entre si, que muitas vezes resultam em outras atividades e projetos autônomos”, completa. O calendário de atividades pode ser conferido pelo Facebook ou pelos telefones 5019-2300 e 5019-2268.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de abril de 2014

