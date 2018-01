Largo da Batata na TV

__________________________________________

Um dos mais emblemáticos pontos da São Paulo contemporânea – e palco de muitas das recentes manifestações da história da cidade -, o Largo da Batata, em Pinheiros, é tema o quinto episódio da série ‘Arquiteturas’, exibida pelo SescTV. Dirigido pelo jornalista Paulo Markun e pelo cineasta Sergio Roizenblit, o episódio vai ao ar no sábado, 28, às 21h.

“Nos últimos anos, a paisagem mudou no bairro de Pinheiros, mas nem todas as mudanças melhoraram o local, com destaque negativo para uma extensa área de concreto sem bancos ou vegetação. No final de 2013, moradores incomodados com o resultado da reforma feita ali e com a não execução de alguns itens do projeto de requalificação, resolveram debater possibilidades de intervenções no lugar. Cinco anos depois, o Largo da Batata ganha nova vida e hoje recebe shows e eventos”, diz a sinopse do programa.