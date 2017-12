Lanches ‘do bem’

FOTO: DIVULGAÇÃO

Essa é para quem não aguenta mais tapear a fome no meio do dia com as gororobas nada saudáveis das vending machines. Uma dupla de empresários paulistanos decidiu espalhar máquinas de alimentação saudável pela cidade. Em vez de salgadinhos, refrigerantes e chocolates, apenas opções “corretas”, como saladas, sanduíches naturais e iogurtes. Por enquanto, as vending machines estão em apenas 12 endereços (como a Livraria Cultura e o Hospital Bandeirantes). Mas os empreendedores pretendem ter cem em funcionamento até o final do ano – aeroportos, shoppings e estações de metrô estão nos planos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 23 de maio de 2014

Tem Twitter? Siga o blog