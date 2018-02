FICA A DICA



Em cartaz até 6 de novembro na Praça das Artes (Av. São João, 281), a mostra interativa – e gratuita – ‘Microrroteiros da Cidade’ convida o visitante a fazer e colar seu próprio lambe-lambe nas paredes do local ou ainda no calçadão da Avenida São João. A brincadeira foi proposta pela artista Laura Guimarães.