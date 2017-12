Kazuhiko Kobayashi, em 1988 e agora

Uma das histórias que mais curti fazer nos últimos tempos está neste link.

Vinte cinco anos atrás, a cidade tinha outdoors por todo canto e carros de apenas quatro marcas nas ruas. “E muito mais Fusca do que hoje”, comenta o empresário Kazuhiko Kobayashi. Vinte e cinco anos atrás, em um domingo, ele saiu para um passeio com seu Escort vermelho munido de uma câmera filmadora – enorme, para os padrões de hoje – e documentou São Paulo de um jeito raro. A convite do Estado, ele repetiu o mesmo trajeto, mais ou menos no mesmo horário.

Na reportagem, publicamos uma versão editada do vídeo. Mas, em seu perfil no YouTube, Kobayashi postou a íntegra. Que você confere aqui:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 22 de abril de 2013