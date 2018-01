__________________________________________

No quintal (virado para a rua) de uma escola de música do Tatuapé, tem showzinho de jazz todo sábado. Trata-se do projeto Jazz Para Todos, que já contou com a participação dos guitarristas Michel Leme e Aldo Landi, do baixista Chico Wilcox e do tecladista Ari Holland, entre outros. As apresentações, sempre a partir das 14h, acontecem ao ar livre – apenas em caso de chuva, são transferidas para o interior da escola. Criada há 12 anos, a escola Lado B fica na Rua Lucília de Queiroz, 47, Jardim Anália Franco, 2671-2190. Os shows são grátis.