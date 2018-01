Jardins suspensos

As hortinhas urbanas, que aos poucos se espalham por espaços públicos e por algumas empresas de São Paulo, começam a ocupar hotéis. Dezessete unidades do grupo AccorHotels na cidade já contam com elas – no ano passado, a empresa divulgou uma nova política de sustentabilidade para todas as 289 unidades da América do Sul e esses espaços eram prioridade. Na unidade Novotel Jaraguá, no Centro, o espaço destinado à horta fica ao lado de três geradores, em uma laje do 6º andar. Ali também há um projeto, viabilizado em parceria com o Instituto Guandu, que transforma todo o lixo orgânico em adubo –

destinado a hortinhas comunitárias da cidade.

