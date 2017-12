Jardim repaginado

__________________________________________

Localizado dentro do Parque Ibirapuera, o Jardim de Esculturas do Museu de Arte Moderna (MAM) está totalmente restaurado – iniciado em dezembro, o trabalho foi concluído recentemente. O processo incluiu pintura, reparos e limpeza, além de um novo projeto de iluminação, tudo patrocinado por um banco. São 30 obras de arte que estão dispostas no jardim de 6 mil metros quadrados, com paisagismo de Burle Marx.

Ali, há esculturas de nomes como Elisa Bracher, Nuno Ramos, Amilcar de Castro e Amélia Toledo, entre outros. O restauro foi iniciado pela obra ‘Cantoneiras’, de Franz Weissmann, que foi repintada. A escultura ‘Sem Título’ de Iole de Freitas foi uma das que exigiu mais intervenções: a própria artista acabou acionada para participar do processo de substituição das malhas metálicas e do ajuste da obra.