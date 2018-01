Jardim Paradiso: o cinema ao ar livre na Casa das Rosas

__________________________________________

A partir desta quinta, o jardim da Casa das Rosas (Av. Paulista, 37) terá exibição de filmes, com entrada grátis. Inspirado no longa ‘Cinema Paradiso’ (1988), de Giuseppe Tornatore, o evento conta com projeções ao ar livre.

As sessões estão marcadas para os dias 28 de janeiro, 4 e 18 de fevereiro, sempre às 20h. Serão exibidos, pela ordem, Gran Torino (2008), de Clint Eastwood; A Boa Mentira (2014), de Philippe Falardeau; e O Terminal (2004), de Steven Spielberg.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Serviço:

Jardim Paradiso

Quintas-feiras, 28 de janeiro e 4 e 18 de fevereiro, às 20h

Entrada gratuita

Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Avenida Paulista, 37 – próximo à Estação Brigadeiro do Metrô.

Tel.: (11) 3285-6986 / (11) 3288-9447.