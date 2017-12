Jardim Botânico terá comemorações pelo Dia do Meio Ambiente

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente – e, ao mesmo tempo, celebrar os 30 anos da criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – o Jardim Botânico de São Paulo tem intensa programação agendada para o domingo (5), a partir das 8h.

Confira abaixo:

Às 8h – Corrida Rede Acesso

(é preciso se inscrever previamente)

“O dia começa com o Correr e Caminhar, evento realizado pela Rede Acesso. Nesta etapa, os participantes deverão contribuir com um quilo de alimento não perecível que será destinado para a Associação Laramara, entidade que ajuda famílias carentes de crianças com deficiência visual”, informa a organização do evento.

Às 10h – Abertura Oficial da Semana do Meio Ambiente do Estado de São Paulo



Às 11h – Concerto da Orquestra Instituto GPA

“A Orquestra Instituto Grupo Pão de Açúcar (GPA) foi criada em 1999 para apoiar adolescentes e jovens para um futuro melhor. Composta por 40 integrantes, os jovens já se apresentaram pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e, também, no exterior, Argentina, Estados Unidos, Itália e França, sempre sob a batuta do Maestro Daniel Misiuk.”

Das 11h às 16h

Oficina Mapeamento do Meio Biótico

Das 11h30 às 16h

“A oficina tem por objetivo levar ao público em geral as técnicas utilizadas para gerar mapas de diversas características ambientais de maneira lúdica. Serão apresentados mapas, imagens de satélite e fotografias aéreas de diferentes regiões do estado. Os visitantes poderão experimentar o uso de equipamentos rotineiramente utilizados nessa atividade, por exemplo o estereoscópio e a visualização de estereogramas com o uso de óculos 3D, de confecção artesanal. Também poderão ser observadas as etapas de desenvolvimento de Planos de Manejo de Unidades de Conservação. Pesquisadores científicos do Instituto Florestal especialistas na área de geoprocessamento e monitores acompanharão as atividades.”

Espaço das crianças

“Neste espaço, as crianças até nove anos participarão de jogos educativos que ensinam comportamentos do ecocidadão, como uso racional da água e cuidados com os animais. O Clubinho Sabesp também estará presente com espaço para a garotada pintar e bordar.”

Casa Mineralógica

“Uma atividade para todas as idades. O Instituto Geológico vai mostrar minerais e rochas presentes em nosso estado e saber qual a utilização de cada um deles dentro de uma residência.”

Exposições

“Em todo o Jardim Botânico, diversas exposições mostrarão a riqueza da biodiversidade e as ações do Sistema Ambiental Paulista para a conservação e o desenvolvimento sustentável.”

– A Diversidade de Cores na Biodiversidade do Estado de São Paulo

“Exposição fotográfica do Instituto Florestal sobre a flora paulista.”

– Os Jardins e a Cidade

“O ensaio fotográfico da Família Müller mostrará a relação harmoniosa que há entre a natureza e a intervenção humana. Estarão expostos 14 painéis com 28 fotos dos jardins botânicos de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Quem visitar a exposição poderá retirar um exemplar, gratuitamente, enquanto durar o estoque.”

– O Instituto de Botânica na mitigação de impactos das obras do Rodoanel Mário Covas

“Uma coleção de 30 painéis contará a história do resgate de diversas espécies nativas, feito pelo Instituto de Botânica, durante as obras do Rodoanel. O objetivo da exposição é mostrar a importância da preservação para a manutenção dos serviços ambientais e, consequentemente, para a sobrevivência da humanidade.”

– Parque Estadual da Serra do Mar

“A Fundação Florestal levará um conjunto de 11 painéis que mostram a riqueza e diversidade dos núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar, uma das joias mais conservadas da Mata Atlântica.”

– O Zoo vai a campo

“A Fundação Parque Zoológico de São Paulo mostrará em seu trailer – especialmente feito para saídas de campo – como são realizados os trabalhos de conservação da fauna silvestre na natureza. O público poderá conhecer como o Zoo contribui para a pesquisa e a conservação dos animais também em vida livre.”

– Como se mede a qualidade da água

“A unidade móvel do Laboratório da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) estará aberto à visitação, mostrando como funciona a coleta e análise da qualidade da água.”

– Polícia Militar Ambiental também educa

“A Polícia Ambiental abrirá sua unidade móvel de Educação Ambiental, recheada de informações sobre como ter uma conduta ambiental legal, além de exibir materiais de caça e pesca ilegal apreendidos em suas operações.”

Serviço

Dia Mundial do Meio Ambiente

Dia 5/6, a partir das 10h

Jardim Botânico de São Paulo

Av. Miguel Stéfano, 3687 – Água Funda – São Paulo-SP