Jardim Ângela em Paris

O Jardim Ângela, bairro da zona sul de São Paulo que já foi considerado pela ONU como a região mais violenta do mundo, está em cartaz em exposição em Paris. ‘Passagens – Espaços de Transição para a Cidade do Século 21’, na Galerie Passage du Désir, exibe estudo desenvolvido pelo Instituto Cidade em Movimento na região.

Em debate, as questões de mobilidade e a relação do Jardim Ângela com os eixos de transporte paulistanos.

A mostra destaca soluções como túneis, pontes, passarelas, elevadores e escadarias urbanas em todo o mundo. De São Paulo, também são apresentados os casos do Elevado Presidente Costa e Silva, o Minhocão, e o Largo Treze de Maio, em Santo Amaro. Há ainda o exemplo do bairro Vicente de Carvalho, do Rio de Janeiro. A exposição vai até 5/6.