‘Urbanidades’ é o nome da exposição de fotografia que estampa as janelas da Estação Cidade Universitária da CPTM. Vai até o dia 13 de fevereiro. O material é resultado de trabalho de pós-graduados do curso Fotografia Aplicada do Senac.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.