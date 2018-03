A eleição para escolher a cara do primeiro trem do monotrilho que deve entrar em operação no ano que vem vai até o dia 27. Este foi o tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Para votar, clique aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.