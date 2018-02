Já pra rua!

FOTO: HELENA TADROS/ DIVULGAÇÃO

Eles levam a sério o negócio de democratizar a arte. E não se importam em carregar as obras nos braços até a rua, ao encontro do público – que pode nem se saber público, aliás. Desde o ano passado, São Paulo já recebeu oito vezes o Walking Gallery, o inusitado projeto em que artistas rodam pela cidade carregando suas obras. O próximo está marcado para o dia 28/7, com saída às 14h30 na Avenida Liberdade, 87.

O movimento começou em 2009, em Barcelona. De lá, ganhou outras cidades espanholas, como Vigo, Bilbao, Madri e Zaragoza. “Agora vamos expandir para outras cidades brasileiras também”, afirma a diretora do projeto no Brasil, Ana Rosa Colhado. “Em agosto, teremos uma edição no Rio. E até o fim do ano deve ocorrer em Porto Alegre.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo já houve tours partindo da Avenida Paulista, da Rua Oscar Freire, da Vila Madalena, entre outros. Com os quadros, os artistas caminham por cerca de 3h. “Defendemos a ocupação do espaço público por meio da arte, a inclusão dos artistas e propomos uma nova forma de ver arte”, diz Ana.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de julho de 2013

Tem Twitter? Siga o blog