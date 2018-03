Assinado por Marcos Rey – pseudônimo de Edmundo Donato (1925-1999) – o livro ‘O Último Mamífero do Martinelli’ conta a história de um perseguido político que se esconde em um edifício fechado para reforma – no caso, o emblemático Martinelli, um dos símbolos do Centro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.