Museu Republicano comemora 15 de novembro com exposição e banquete

À mesa, os conchavos políticos, as alianças, os acordos. Nas primeiras décadas da República brasileira (de 1889 a 1930), os banquetes tiveram papel de destaque. E, a partir de uma coleção de 64 cardápios de Washington Luís (1869-1957), último presidente da República Velha, o Museu Republicano Convenção de Itu montou exposição que abre ao público nesta terça (10), em comemoração aos 126 anos da Proclamação da República, cuja data se celebra no domingo (15).

“São banquetes que foram oferecidos a ele em vários locais, diversas viagens políticas. Contavam com cardápios ricamente elaborados em termos gastronômicos e gráficos”, afirma a historiadora Maria Aparecida de Menezes Borrego, professora da Universidade de São Paulo (USP) e supervisora do Museu Republicano. “Essas ocasiões, geralmente ao som de orquestras, faziam parte da cultura política da época, daí a sua importância histórica.”

Era comum que o participante levasse o menu impresso como recordação daquele momento, portanto. Washington Luís, político, cafeicultor e empresário notável da época, era assíduo frequentador de tais banquetes. “Sua coleção foi doada ao Museu Republicano por um neto, em 1995”, conta a historiadora.

Programação. Além dos cardápios, a mostra também conta com fotografias e utensílios ligados ao comer – louças, cristais e talheres do acervo do Museu Paulista, do qual o Museu Republicano é parte –, e peças de mobiliário. Destas, destaque para a sala de jantar do século 19 que pertenceu ao fazendeiro, empresário e político José Francisco Monteiro (1830-1911), o Visconde de Tremembé. O Museu irá manter a exposição em cartaz, por tempo indeterminado, após a semana de eventos.

Ao longo da semana, o Museu Republicano vai sediar palestras sobre a história da alimentação e das louças ligadas ao comer. E, no sábado, haverá a recriação de um banquete, oferecido em 1926 a Washington Luís, quando este participou da inauguração do asilo Nossa Senhora da Candelária, em Itu. O jantar ocorrerá na Chácara do Rosário, ao custo individual de R$ 55 – reservas pelo telefone (11) 99607-7483.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça

19h30

Palestra: “O comer como ato social”

Ministrante: Profª Drª Vânia Carneiro de Carvalho, vice-diretora e docente do Museu Paulista da USP

Local: Auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP. (Transmissão ao vivo pelo IPTV USP)

19h30

Degustação de doces e produtos tradicionais da Fazenda Capoava

Local: Centro de Estudos do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.

20h30

Abertura da Exposição “Cardápios e banquetes na Primeira República”

Local: Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.

Quarta

10h e 14h

Programa Educativo: “Debaixo do pé de Pitanga”

Local: Jardim do Museu Republicano.

Quinta

Café com Turismo

Promovido em parceira pela Secretaria de Turismo da Estância Turística de Itu e pelo Museu Republicano “Convenção de Itu”.

19h30

Palestra: “Cardápios de banquetes: a estética dos sabores”

Ministrante: Profª Drª Eliane Morelli Abrahão, historiadora chefe da Seção de Arquivos Históricos do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp

Local: Auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP. (Transmissão ao vivo pelo IPTV USP)

19h30

Degustação de cafés, doces e produtos tradicionais das fazendas de Itu

Organização: Secretaria de Turismo da Estância Turística de Itu, Armazém do Limoeiro, Fazenda Concórdia e Fazenda e Camping das Pedras de Itu.

Local: Centro de Estudos do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.

Sexta

19h30

Palestra: “A Louça dos barões: conformações, usos e reverberações”

Ministrante: Profª Drª. Heloisa Maria Silveira Barbuy, docente do Museu Paulista da USP

Local: Auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP. (Transmissão ao vivo pelo IPTV USP)

Sábado

10h

Premiação do concurso literário e entrega de medalha

Entrega do prêmio do concurso literário “Convenção de Itu” e entrega da medalha Ermelindo Maffei, promovidos pela Academia Ituana de Letras, ACADIL

Local: Auditório do Centro de Estudo do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.

19h

Chácara do Rosário: jantar e seresta

No jantar, organizado pelo proprietário João Pacheco, serão oferecidos pratos que fizeram parte do banquete servido ao Presidente Washington Luis, em 20 de fevereiro de 1926, na inauguração do asilo Nossa Senhora da Candelária de Itu. O jantar será acompanhado pelo grupo de seresta Boêmios de Itu.

Local: Chácara do Rosário – Reservas e adesões (11) 99607-7483

Domingo

10h às 17h

IV Feira de Livros do Museu Republicano

Local: Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.

11h

Banda União dos Artistas de Itu

Sob regência da maestrina Miriam Castro, com apresentação de repertório baseado em diálogos musicais entre o Império e a República – promovida pela Secretaria de Cultura da Estância Turística de Itu.

Local: Praça Padre Miguel, s/n, Centro, Itu/SP.

13h30

Contação de histórias

“O menino e o tambor: para saber quem somos, precisamos saber de onde viemos”. Narração e percussão: Marina Costa e Nau Martins.

Local: Jardim do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.

15h

CORALUSP – Grupo 12 em ponto

Sob regência do maestro Eduardo Fernandes, com apresentação do repertório “Anos 70: um caleidoscópio musical”. Promovido pela Secretaria de Cultura da Estância Turística de Itu e pelo Museu Republicano “Convenção de Itu”.

Local: Auditório do Centro de Estudo do Museu Republicano “Convenção de Itu”/MP/USP.