Itaquera e a memória

Esta construção dos anos 1930 é conhecida como “casa do chefe da estação” e fica no centro de Itaquera. Por muitos anos, o espaço abrigou o escritório do antigo encarregado da ferrovia. Com a desativação da estação, a Secretaria Estadual dos Transportes de São Paulo transferiu o imóvel para a Prefeitura. Desde junho, ali funciona a Casa da Memória de Itaquera (mais informações neste link). Clique no player abaixo para ouvir coluna sobre o tema, veiculada pela rádio Estadão:

Paulistices na Rádio Estadão