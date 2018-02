OLHA SÓ…



Até o dia 30, fotos na Estação Sé do Metrô mostram a participação de imigrantes italianos em movimentos sindicais brasileiros. É uma parceria da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e do Centro de Memória Sindical.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de junho de 2012

