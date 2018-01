Isso, isso, isso, isso! Não contavam com a astúcia do humor mexicano…

Hoje é dia de México e Croácia e o blog traz mais um capítulo da série Paulistices na Copa. Difícil encontrar alguém que não conheça os personagens Chaves e Chapolim – bem como todos os outros que integram suas turmas nos seriados mexicanos.

Essa história de sucesso começou em 1981, quando o canal paulistano TVS – que depois se tornaria SBT – decidiu comprar várias produções da emissora mexicana Televisa. No meio do pacote, veio o seriado El Chavo Del Ocho – que não agradou aos executivos do SBT, nem mesmo a Silvio Santos.

Chaves só estrearia no Brasil em agosto de 1984, no programa do palhaço Bozo. O resto da história todos conhecem. Foi sem querer querendo!